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Tatlısu, Ot Festivali ile şenlendi

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Tatlısu Ot Kültür Festivali dün gerçekleştirildi

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Tatlısu, Ot Festivali ile şenlendi

Tatlısu Ot Kültür Festivalinin 4’üncüsü köy meydanında yapıldı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, doğal yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla böylesi bir festival düzenlediklerini kaydederek, sentetik ve kimyasal ürünler neticesinde kanser vakalarının arttığını belirtti.

Orçan, gelecek nesillerin kimyasallarla beslemek yerine doğanın bahşettiği güzelliklerden yararlanmasının önemine vurgu yaparak etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve beraberindekiler festivali gezerek otlardan yapılan yemeklerin tadına baktılar.

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