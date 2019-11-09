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Tatar’a Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı ödülü

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Başbakan Tatar’a İstanbul’da Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından “Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı Ödülü” takdim edildi

Tatar’a Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı ödülü
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Başbakan Ersin Tatar’a, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı ödülü takdim edildi.  

İstanbul temasları çerçevesinde 38’inci İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret eden, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı’ya demeç veren Tatar, daha sonra 5. İstanbul Güvenlik Konferansı Gala Yemeği’ne ve Stratejik Vizyon Ödülleri Töreni’ne katıldı.

Tatar’a burada Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından bu yıl 12’ncisi verilen Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında kendisine verilen “Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı Ödülü” takdim edildi. 

Tatar’a ödülünü TASAM Başkanı Süleyman Şensoy takdim etti. KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi günde ve kötü günde gönül bağı olduğuna işaret eden Şensoy, KKTC’nin çok güçlü bir devlet altyapısı olduğunu ve ileride çok önemli yerlere geleceğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar’ın “yeni bir kabineyle çok vizyoner şekilde göreve başladığını” ifade eden Şensoy, daha önce dünyadan çeşitli liderlere verilen bu ödülü kabul ettiği için Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Başbakan Ersin Tatar da, ödülü alırken yaptığı konuşmada kendisini bu ödüle layık gördükleri için teşekkür etti. Tatar, bu ödülü Kıbrıs Türk halkı adına aldığını kaydetti.

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