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Tarla günü ve gece eğitimi bu hafta Yıldırım köyünde

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Tarla günü ve gece eğitimi bu hafta Yıldırım köyünde
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Yıldırım köyü ile sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü saat 14.00’de Yıldırım köyünde Şengül Tosunoğlu’nun serasında toplanılarak Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu ile ilgili tarlada uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek.

Aynı akşam saat 19.00’da ise Yıldırım Spor Kulübü’nde karpuz ve kavun yetiştiriciliği ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından üreticilere gece eğitimi verilecek.

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