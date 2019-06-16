“Tangül gibi çocuklara yardım elimizi uzatacağız”

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tanıtım etkinliği önceki akşam yapılırken, etkinlikte Tangül Çağıner’in çocuklara yaptığı yardımlara dikkat çekildi

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tanıtım etkinliği önceki akşam gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın olduğu Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın tanıtım kokteyli saat 20.00’da Acapulco Resort Convetion SPA Otel’in Balo Salonu’nda yapıldı.

Geceye, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Meclis Başkanı Sibel Siber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm Bakanı Ünal Üstel, bazı milletvekilleri ve bölge belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda yardım sever katıldı.

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın tanıtım filminin gösterimi ile başlayan gecede birçok kişi konuşma yaptı. Tangül Çağıner’in hayatının anlatıldığı filmin içerisinde ise Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve başkan yardımcısı Dimağ Çağıner’in yanı sıra Tangül Çağıner’in eşi Ünal Çağıner, Tangül Çağıner'i anlattılar.

Filmde Tangül Çağıner' in yakın dostları da onunla ilgili anılarını paylaştılar.

AKINCI: TANGÜL GİBİ YAŞAYABİLİRSEK NE MUTLU HEPİMİZE

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tangül Çağıner’in isminin Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı altında yaşatılmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Akıncı “Ne gördük bu akşam aslında iyilik, sevgi, dayanışma, insanlık, sevecenlik ve fedakarlık gördük. Tangül buydu aslında. Tangül’ü okuldan sınıf arkadaşım olarak tanıdığım ilk başından beri öyleydi. Dünyaya geldiğimizde bir kapıdan geçeriz, çıkarken de bir kapıdan geçeriz. İki kapı arasında Tangül gibi yaşayabilirsek ne mutlu hepimize. Tangül’ün hayatını anlatan bu belgesel iyilik, insanlık ve dayanışma mesajı içeriyor. Bugün burada Tangül’ü anmakla kalmıyoruz aynı zamanda onun yaşamından bir şeyler de öğrenerek ayrılıyoruz. Onu rahmetle anıyorum, aile fertlerinin onu böyle anmalarını kutluyorum” dedi.

ATANER: PROJELERİMİZ HIZLA HAYATA GEÇECEK

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Ahmet Ataner, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın birçok çocuğa yardım eli uzatacağına dikkat çekerek, vakfın çalışmalarını süratle hayata geçireceğini vurguladı. Ataner şöyle devam etti: Bu anlamlı gecede bizleri buluşturan kalbinde çocuk sevgisi olan Tangül Çağıner tüm yaşamı boyunca gerek ailesindeki gerekse çevresindeki birçok çocuğa yardım eli uzatıp onların mutluluğu için çaba gösterdi. Kızı İçim Çağıner Kavuklu ve oğlu Dimağ Çağıner’in girişimi ile yardıma muhtaç çocuklara yapılacak yardımlar Tangül Çağıner’in ruhunu şad edecek. Vakfın kurulma çalışmalarına başlandığı bu sürenin sonunda Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tescil edildi. Vakıf, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne de kaydedildi. Vakfımızın mütevelli heyeti 9 kişiden oluştu. Kuruluşlumuzdan itibaren kısa süre içerisinde birçok faaliyete imza attık ve birçok çocuğa yardım eli uzattık. Diğer vakıf ve derneklerle sevgi ve mutluluk aşıladığımız çocuklar için çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için birçok proje gerçekleştireceğiz. En önemli projelerimizden biri Çocuk Sevgi Evi projesidir. Bu konuda KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri ile iletişim içerisindeyiz. En kısa sürede projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın eğitim ve öğrenim hayatlarında sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmaları, topluma faydalı bireyler olmaları için gönüllülerin destekleri bize güç verecektir. Bu anlamlı akşamda yanımızda olan, bizlere destek veren sizlere Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti adına sevgi ve saygılarımı sunarım.

BENTER: GÜZEL BİR İŞ YAPILIYOR

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter ise gecede yaptığı konuşmada “Bizim nenelerimiz dedelerimiz 2 bin 200’ü aşkın kusur vakıf kurmuşlardır. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı kurularak güzel bir iş yapılıyor. Yüz yıllar içinde bizim nenelerimiz dedelerimiz bu hayır işlerini yaptı. Bizim atalarımız fakirler, engelliler, yaşlılar, çocuklar, hayvanlar, çevre aklınıza gelebilecek her şeyi düşünüp vakıf kurmuşlar.

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı biz kimiz sorusuna cevap veriyor. Biz toplum olarak hayırsever bir toplumuz. Herkesin bir ucundan tutması gerek. Hayır işi yapmak iyilik yapmak, herkesin yapabileceği bir şey. Sayın Tangül Çağıner’i rahmetle anıyor ailesini tebrik ediyorum” dedi.

KAVUKLU: ANNEMİN “BEN DEĞİL BİZ DİYEN” BİR YAPISI VARDI

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Annesi için hazırlanan filmde yaptığı konuşmada sevgiyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı ondan öğrendiklerini söyledi. İçim Çağıner Kavuklu annelerinin “Ben değil biz diyen” bir yapısı olduğu, mutluluğu, güzellikleri paylaşan ve bu şekilde mutlu olan biri olduğunu anlattı. İçim Çağıner annesinin eğitime her zaman çok önem veren biri olduğunu belirterek onun eğitim konusunda tüm çevresine destek verdiğini kaydetti.

ÜNAL ÇAĞINER: EŞİM HER ZAMAN EN BÜYÜK DESTEKÇİM OLDU

Tangül Çağıner’in eşi Ünal Çağıner eşinin ailenin dirliği birliği konusunda her şeyi yapan kişi olduğunu anlattı. Ünal Çağıner eşi Tangül Çağıner’in çocuklarının yetişmesinde önemli roller üstlendiğini söyledi.

Ünal Çağıner iş yaşamında da eşinin her zaman yanında ve en büyük destekçisi olduğunu belirtti.

DİMAĞ ÇAĞINER: ANNEM ÇOK YARDIMSEVER BİRİSİYDİ

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dimağ Çağıner, annesini anlatırken “O her şeyden önce bir anneydi.Topluma faydalı insanlar olarak yetişmemiz için her şeyi yaptı, ailemizin bu noktaya gelmesinde onun çok büyük katkısı oldu” dedi.

Annesinin kendilerine her zaman iyi dostlar edinmeleri yönünde nasihatte bulunduğunu, bunun kendilerini de iyi insan yapacağını söylediğini anlatan Dimağ Çağıner "Ben de kendi kızıma aynı nasihati yapıyorum" diye konuştu. Tanıdığı tanımadığı birçok insana annesinin dokunduğunu anlatan Dimağ Çağıner annesinin çok yardımsever biri olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından vakfın kuruluşuna katkı koyanlara plaketleri takdim edildi. Etkinlik gerçekleştirilen kokteyl ile son buldu.