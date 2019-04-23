TAK çalışanları kalem bıraktı

TAK çalışanları, Meclis toplantılarını izleyen muhabirlerin karşılaştığı rencide edici davranışları protesto etmek amacıyla Meclis’te eylem yaptı, kalemlerini ve not defterlerini yere bıraktı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanları, dün Cumhuriyet Meclisi’nde eylem ve basın açıklaması yaparak Meclis toplantılarını izleyen muhabirlerin karşılaştığı rencide edici davranışları protesto etti.

KTAMS ve Kamu-İş üyesi TAK personeli dün 10.00-12.00 saatleri arasında grev de yaptı.

Sendika temsilcileriyle birlikte Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu izleyici locasına giden TAK personeli, toplantının başlamasının ardından sessizce kalemlerini ve not defterlerini yere bırakarak locayı terk etti.

Daha sonra KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaparak, eylem gerekçeleri hakkında bilgi verdi.

Güven Bengihan, TAK çalışanlarının Meclis Genel Kurulu’nu izlerken karşılaştığı mobbing ve baskılara dikkat çekmek burada olduklarını kaydetti.

TAK’ın, halkın ve devletin haber alma ve verme görevini en iyi şekilde yerine getirmek için özveriyle çalıştığını vurgulayan Bengihan, personelin, ajanstaki araç, personel ve alt yapı eksikliklerine ve Meclis’teki çalışma ortamındaki aksaklıklara rağmen meslek etiğine bağlı şekilde ve herkese eşit mesafede görevlerini sürdürdüklerini anlattı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, TAK muhabirlerinin Meclis’teki görevlerini ifa ederken hiç hak etmedikleri durumlarla karşılaştığını, bazı milletvekillerinin ve parti başkanlarının mobbing ve görev etiğiyle uyuşmayan baskılarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Bu konuyla ilgili daha önce basın açıklaması yapmalarına ve baskıların yanlış olduğunu hatırlatmalarına rağmen, Meclis Genel Kurulu’nda konuşan bazı milletvekillerinin, konuşmalarının tam metin olarak yayımlanmasını istediğini veya TAK’ın atmadığı ancak internet medyasında çıkan bazı başlıklar nedeniyle TAK’ı sorumlu tuttuğunu belirtti.

“TAK çalışanları sahipsiz değildir” diyen Bengihan, TAK çalışanlarının mesleklerini yaparken tüm siyasilere ve kamuoyundaki tüm haber kaynaklarına eşit mesafede durduğunu, saygıyla davrandığını vurguladı.

Aldıkları karar uyarınca, TAK’ın dünkü Meclis oturumunu izlemeyeceğini ve bu konuda haber yayımlamayacağını belirten Bengihan, yaptıkları eylemden gerekli mesajın alınması dileğinde bulundu.

Bengihan, iki sendikanın her zaman TAK çalışanlarının yanında yer alacağını ve boyun eğmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Türk Ajansı Kıbrıs’taki (TAK) greve destek belirtti.

KTAMS, Meclis önünde basın açıklaması yaptı





Meclisin izleyici locasına giden TAK personeli, kalemlerini ve not defterlerini yere bıraktı