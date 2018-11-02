Tahsin Mertekçi mezarı başında anılacak

Eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski başkanı Tahsin Mertekçi, ölümünün 1. Yıldönümü olan 4 Kasım Pazar günü anılacak.

Mertekçi için, Pazar günü saat 11.30’da Yuvacık Kabristanlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Aynı gün saat 17.00’de Aşağı Bostancı Camisinde Tahsin Mertekçi için mevlit okutulacak.

Mertekçi ailesi, Tahsin Mertekçi’nin sevenlerini, Pazar günü gerçekleştirilecek anma töreni ve mevlide davet etti.

Tahsin Mertekçi 1 yıl önce 4 Kasım’ı 5 Kasım’a bağlayan günün akşamında trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.