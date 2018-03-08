Tabipler Birliği'nden anlamlı etkinlik

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “Dünya Böbrek Günü”nün bu yıl 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”ne denk gelmesi nedeniyle bisiklet sürme etkinliği düzenleyerek kronik böbrek hastalığının her yıl dünyada 195 milyon kadını etkilediğine, böbrek hastalıklarının sinsi seyrettiğine dikkat çekti

“Dünya Böbrek Günü”nün bu yıl 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”ne denk gelmesiyle Dünya Böbrek Günü’nün teması” “Böbrek ve Kadın Sağlığı: “Dahil Et, Değer Ver, Güçlendir” olarak belirlendi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) bu kapsamda bisiklet sürme etkinliği düzenleyerek kronik böbrek hastalığının her yıl dünyada 195 milyon kadını etkilediğine, böbrek hastalıklarının sinsi seyrettiğine dikkat çekti, “Bisiklet sürmek, hareketli olmak diğer birçok hastalıkta olduğu gibi böbrek hastalıklarında da koruyucudur” uyarısında bulundu.



Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden bu sabah başlayan bisiklet sürüşü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tamamlandı. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Düriye Deren Oygar burada basına açıklama yaptı.

50 BİN KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Oygar, dünyada her 7-8 kişinin 5 evresi olan kronik böbrek hastalıklarından etkilendiğini, KKTC’de bu sayının 50 bin olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Düriye Deren Oygar, ülkede, diyalize giren ve nakil bekleyen 350 böbrek hastası olduğunu da kaydederek, KKTC’de 2015’ten bu yana 25 böbrek nakli yapıldığını, bu nakillerin 14’ünün beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan kişilerden olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, hastane önündeki açıklamasında önce Kadınlar Günü ve Dünya Böbrek Günü ile ilgili konuştu.

Oygar, 8 Mart 1857’de New York’ta bir tekstil fabrikasında grev yapan işçilerin fabrikaya kapatıldığını ve çıkan yangında 120 kadın işçinin öldüğünü anımsatarak, Birleşmiş Milletlerin 1977’de 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul ettiğini söyledi.

Oygar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün dünyanın birçok ülkesinde kutlandığını hatırlattı.

Dünya Böbrek Günü’nün, dünyada halk sağlığı problemi olarak kabul edilen böbrek hastalıklarına dikkat çekmek için her yıl farklı bir temayla ve mart ayının ikinci perşembesinde kutlandığını ifade eden Düriye Deren Oygar, 2006’dan bu yana Dünya Böbrek Günü’nün 88 ülkede kutlandığını söyledi.

BU YILKİ DÜNYA BÖBREK GÜNÜ TEMASI: “BÖBREK VE KADIN SAĞLIĞI: DAHİL ET, DEĞER VER, GÜÇLENDİR”

Her iki tarihin 8 Mart’a denk gelmesi nedeniyle bu yılki Dünya Böbrek Günü’nün temasının “Böbrek ve Kadın Sağlığı: Dahil et, Değer Ver, Güçlendir” olarak belirlendiğini aktaran Oyar, kronik böbrek rahatsızlıklarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

“KRONİK BÖBREK HASTALIĞI HER YIL 600 BİN KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Kronik böbrek hastalığının her yıl dünyada 195 milyon kadını etkilediğini söyleyen Oygar, “Bu hastalık kadınlarda ölüm nedenlerinin 8’inci sırasında yer alıyor, her yıl 600 bin kadının ölümüne neden oluyor” dedi.

“GEBELİKTE BAZI BÖBREK HASTALIKLARINA YATKINLIK ARTIYOR”

Gebelikte bazı böbrek hastalıklarına yatkınlığın artığını belirten Oygar, “Bazı böbrek hastalıkları sadece gebelikte görülüyor. Lupus nefriti ve idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıklar kadınlarda, erkeklere göre daha sıklıkla görülüyor” şeklinde konuştu.

“DİYALİZE GİREN VE NAKİL BEKLEYEN 350 HASTAMIZ VAR”

Kronik böbrek hastalıklarının 5 evreye ayrıldığını söyleyen Oygar, dünyada her 7-8 kişinden farklı evrelerin birinden etkilendiğini söyleyerek, “KKTC’de bu evrelerin içinde olan 50 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Sadece evre 5 olan yani diyalize giren ve nakil bekleyen 350 hasta var” açıklamasında bulundu.

“KKTC’DE 25 BÖBREK NAKLİ YAPILDI”

Lefkoşa’da, Gazimağusa’da ve Girne’deki devlet hastanelerinde diyaliz üniteleri olduğu bilgisini de veren Oygar, KKTC’de ilk böbrek naklinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 2015’te yapıldığını hatırlattı.

Oygar, KKTC’de bugüne kadar toplam 25 böbrek nakli gerçekleştirildiğini kaydeden Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, nakillerin 14’ünün beyin ölümü gerçekleşen ve organlarını bağışlayan kişilerden yapıldığını söyledi.

“BÖBREK HASTALIKLARI SİNSİDİR VE SON DÖNEME KADAR BULGU VERMEYEBİLİR”

“Böbrek hastalıkları sinsidir ve son döneme kadar bulgu vermeyebilir” diyen Oygar, “Bu bağlamda özellikle risk gruplarının rutin kontrolleri önemlidir” vurgusunda bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak kadınlardaki böbrek hastalıklarına dikkat çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen Oygar, “Bisiklet sürmek, hareketli olmak diğer birçok hastalıkta olduğu gibi böbrek hastalıklarında da koruyucudur” vurgusunda bulundu.

“BU AKŞAM TABİPLER BİRLİĞİ’NDE KADIN VE BÖBREK SAĞLIĞI KONUŞULACAK”

Öte yandan bu akşam saat 19.00’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde “Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Böbrek Günü” nedeniyle “Kadın ve Böbrek Sağlığı” atölye çalışması yapılacak. Atölye çalışması kapsamında uzmanlar, “Gebelik ve Böbrek”, “Lupus Nefriti”, “Kadınlarda Üriner Enfeksiyonlar ve İnkontinans” ile “Kadınlarda Sık Görülen Anemi Nedenleri” üzerine konuşma yapacak. Atölye çalışmasının sonrasında kokteyl verilecek.