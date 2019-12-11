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Tabipler Birliği, 63’üncü yaşını kutladı

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) 63’üncü kuruluş yıldönümü, Birlik lokalinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Tabipler Birliği, 63’üncü yaşını kutladı

Önceki akşamki etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılarak bir konuşma yaptı.

1973-1974 yıllarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin inşaatında genç bir mimar olarak çalıştığını belirten Akıncı, ülkenin içerisinde bulunduğu koşulların getirdiği nüfus artışı nedeniyle hastanenin bugün fiziki olarak yetersiz kaldığını kaydetti.

Mücadele ettiği kanser hastalığını “Hikayem” isimli kitapta okuyucuyla buluşturan Neriman Atai Şemiler’i de inanç, azim ve iradesi nedeniyle tebrik eden Akıncı, doktor-hasta ilişkisinde hastaların hastalıkla mücadelede kararlılığının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, koruyucu hekimliğin öneminin altını çizerek, “Aslolan, bu ülkede hastalanmamıza neden olan nedenleri ortadan kaldıracak yaklaşımlar sergilemektir. Öncelikle, buna eğilmeliyiz” dedi.

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