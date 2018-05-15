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Survivor havasında spor festivali

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YDÜ’de düzenlenen Geleneksel Spor Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli aktivitelerin müzik eşliğinde gerçekleştirildiği etkinlikte çalışanlar ve öğrenciler eğlenerek spor yaptı ve keyifli saatler yaşadı

Survivor havasında spor festivali
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Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi ve Öğrenci Dekanlığı'na bağlı Spor Bilimleri Kulübü (SBK) işbirliği ile Geleneksel Spor Festivali düzenlendi.

Sabah 08:30’da kampüs koşusu ile başlayan spor festivali gün boyunca renkli anlara tanık oldu. YDÜ Göleti çevresinde kurulan parkur oyunları, program akışı olarak yoga, grup egzersizleri, pilates, step aerobik, spinning, çocuk jimnastiği, kangoo jumps, zumba ve dans gibi çeşitli aktivitelerin gerçekleştiği etkinlik 19:30’a kadar devam etti.

Sağlıklı bir yaşam için sporun öneminin vurgulandığı spor festivaline öğrencilerin yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi akademik ve idari personeli de katıldı. Spor eğitmenleri ve müzik eşliğinde devam eden festivalde yediden yetmişe herkes anın tadını çıkardı.

Etkinliğe Yoga ve Pilates ile başlayan öğrenciler güneşi selamlayarak enerjilerini tazeledi, farklı duruş pozisyonları ve meditasyon müziği ile vücutlarını dinlendirirken bir yandan kampüs koşusu yapan öğrencileri selamladı.

Ardından Spor Bilimleri Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Figen Yaman Lesinger, Spor Bilimleri Kulübü yönetim kurulu üyeleri ile step aerobik gösterisi yaptı.

Bütün öğrencilerin ve hocaların beklediği adeta survivoru aratmayan NEUFIT adı verilen zorlu parkur öğrencileri yormakla kalmayıp aynı zamanda DJ eğlencesiyle coşturdu.

Spor Kulesi ve Öğrenci Dekanlığına bağlı Spor Bilimleri Kulübü işbirliği ile yapılan festival sadece büyüklere değil küçüklere de hitap etti.

Hafıza oyunundan yarışmalara koşturan minikler doyasıya eğlendi.

Gölet’in bir yanında büyükler futbol penaltı, basketbol, hafıza ve labirent oyunları etkinliklerine katılırken çocuklarda yoga ve pilates gösterisi yaptı, büyüklerin onları hayret içerisinde izlemesi onlarında mutlu ayrılmasına sebep oldu.

Günün son etkinlikleri olan kangoo jumps, spinning, yoga ve pilates eşliğinde öğrenciler enerjilerini tazeleyip mutlu bir şekilde ayrıldı.

Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit, Spor Festivali ile çalışanların, öğrencilerin eğlenerek kaynaşmalarını sağladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Spor  Festivali’ne gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Zabit, “Spor Festivali’nde hem üniversitemizin bünyesindeki spor faaliyetlerini tanıtıyoruz hem de katılımcılar çok eğleniyorlar. Eğlenerek güzel zaman geçiren personelimiz ve öğrencilerimiz için çeşitli spor etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da dönem sonu kapanışı olarak Spor Kulesi ve dekanlığa bağlı Spor Bilimleri Kulübü işbirliği ile Yakın Doğu ailesinin ve öğrencilerin böyle güzel bir etkinlikte hep birlikte buluşturdukları için çok mutlu olduğunu belirtti.

Yavuz  sağlıklı bir yaşam için sporun herkesin hayatlarında olması gerektiğini vurgularken önümüzdeki senelerde de bu tarz etkinliklerin devam edeceği haberini verdi.

 

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