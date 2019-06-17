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Surlariçi’nde ‘Yeni Türkü’ rüzgarı

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Türkiye'nin efsane gruplarından Yeni Türkü, özel gereksinimli bireylerden oluşan LTB Ritm’orkestra yararına Lefkoşa Surlariçi’nde konser verdi

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Surlariçi’nde ‘Yeni Türkü’ rüzgarı
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Türkiye’nin müzik gruplarından Yeni Türkü, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonuyla önceki gece Lefkoşa Surlariçi’nde konser verdi.

Konser, özel gereksinimli bireylerden oluşan LTB Ritm’orkestra yararına gerçekleştirildi.,

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonrası yaptığı konuşmada, LTB’nin kültür ve sanata verdiği değerin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini aktardı.

Etkinliğin LTB Ritm’orkestra yararına yapıldığına işaret eden Harmancı, duyarlılık gösteren Yeni Türkü grubu başta olmak üzere tüm organizatörlere ve katılımcılara teşekkür etti. 

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