Surlariçi “Vakıf Şehir: Lefkoşa” yürüyüşüyle gezildi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından Girne Kapısı’ndan başlanarak “Alternatif Bir Rota: Vakıf Şehir Lefkoşa Etkinliği”nin açılışı yapılırken, Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindekilerin katılımıyla Girne Kapısı önünden başlayan turla Surlariçi bölgesindeki Vakıf malları gezildi

Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindekilerin katılımıyla Girne Kapısı önünden başlayan tur, Dr. Fazıl Küçük Müzesi, Saraybahçe Evleri, Lüzinyan Sarayı, Venedik Sütunu, Sarayönü Camisi, Osmanlı Asker Mezarı, Rauf Denktaş’ın parti kurduğu evin önü üzerinden Arabahmet Camii ve İyilik Evi, Derviş Paşa Konağı, Ermeni Ortodoks Kilisesi, Vakıflar İdaresi, Kurt Baba Türbesi, Büyük Han ve Selimiye Camisi gezisini içerdi.

Tur kapsamında katılımcılara Mevlevi Tekkesi'nde çorba ikram edildi. Tur, şerbet dağıtımı ile sona erdi.

Tur kapsamında turistlere yaklaşık 3 kilometrelik alandaki 30 vakıf eserinin tanıtımı yapılacak.

“Kültür turizmine katkı sağlayacak bir proje hazırlandı”



Vakıflar İdaresi Başkanı Benter, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar İdaresi işbirliğinde kültür turizmine katkı sağlayacak bir proje hazırlayarak farklı paydaşlarla KKTC’de alternatif lokasyon oluşturduklarını anlattı

Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, dün, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin 447. Yılını ve Evkaf’ın İngiliz İdaresi’nden Kıbrıslı Türklere geçişinin de 62. yılını kutladıklarını belirterek, mallarını vakfetmiş ataları ve mücadele ederek idaresini alanları şükranla andı.

Özünde paylaşmak ve iyilikte yarışmak olan vakıf medeniyeti hayatın her alanında olduğu gibi mimarlık ve bayındırlık anlayışıyla da şehirlerde okul, kütüphane, bedesten, cami, han, hamam gibi topluma hizmet eden alanların da inşa edildiğini vurgulayan Benter, Lefkoşa surlar içinin de bu nedenlerle zengin bir vakıf şehri olduğunu belirtti.

Benter, sadece Lefkoşa surlar içinde Vakıflar İdaresine ait 1200’den fazla kültürel miras kapsamında vakıf binası olduğunu söyleyerek, vakıf değerlerini korumak ve yaşatmanın en büyük hedefleri olduğunu ifade etti.

TC Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde kültür turizmine katkı sağlayacak bir proje hazırlayarak farklı paydaşlarla KKTC’de alternatif lokasyon oluşturduklarını anlatan Benter, adaya gelen turistlere oluşturulan bu turist rotasında Vakıf Kültür varlıklarıyla birlikte diğer medeniyetlerin tarihi ve kültürünün de tanıtılacağını söyledi.

Benter, son 5 yıldır Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yeniden yapılanma sürecine girdiğini belirterek, bu süreçte gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerini ve restorasyonları anlatarak destek verenlere tek tek teşekkür etti.

ERTEM

Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de, bugün Kıbrıs’a farklı bir bakış açısı sunmak için birarada olduklarını belirterek, 1571’den beri vakıfların burada hizmet verdiğini hatırlatarak, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2010 yılından sonra Kıbrıs Vakıflar İdaresiyle iyi ilişkiler içerisinde olduklarını söyledi.

İlk olarak İslam Eserleri Müzesi’nin, ardından Dükkânlar Önü Camisi’nin restorasyonuyla ve devam eden projeler çerçevesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresiyle bir paylaşım içerisinde olduklarını belirten Ertem, aynı zamanda Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yeniden yapılanması ve sosyal yardımlarla vakıflar arşivinin digital hale getirilmesi projesi sayesinde de iyi ilişkiler içerisinde bulunduklarını ifade etti.

