üresel salgın Kovid-19’un turizm sektöründe yarattığı yaraların sarılmasına katkıda bulunmak, öneriler sunmak ve halk için, topluma dayalı turizm modeli oluşturmak hedefiyle somut çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi, “Turizmde Sağlıklı Ulaşım” konulu Webinar düzenledi.

Güney Florida Üniversitesi Dr. Gözde Türktazkam’ın yaptığı Webinar’a konuşmacı olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Pegasus Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Zeki Ziya ve eski Bakan - milletvekili Dr. Hakan Dinçyürek katıldı.

Konuşmacılar Korona pandemisi dolayısıyla yaşanan kapanma sürecinin ardından açılımın gerekli olduğunu , ancak kara, deniz ve hava kapıları açılırken, gerekli önlemlerin genişletilerek alınmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak açılımla doğacak risklerin göğüslenebilecek kadar olmasının toplum sağlığı için önemine dikkat çektiler. Sağlık alt yapı kapasitesinin geliştirilmesi, pandemi hastanesi kurulması, sağlık pesoneli ve ekipmanlarının ihtiyaca cevap vermesi, devletin alacağı önlemler yanında bireysel önlemlerin önemle uygulanması gerektiğine dikkat çeken konuşmacılar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen uygulamalarının önemine değindiler.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, açılımlar yapılırken her alanda hazır olunması gerektiğini vurgularken, ülkede organizasyon sorunu, veri yoksunluğu bulunduğunu, şu anda açılamlara tam olarak hazır olunmadığını belirterek, “Şu anda tam olarak hazır değiliz. Hazırlıklarımızı tamamlayıp ona göre açılmalıyız. Sağlık alt yapımızı maksimum şekilde güçlendirmeliyiz. Karşılanabilir riskleri almalıyız. Şimiye kadar yapılan fedakarlıkları heba etmemeliyiz” dedi.

Pegasus Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Zeki Ziya ise devletin ve havayollarının alacağı önlemler yanında maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen gibi bireysel önlemlerin önemine dikkat çekerek, “Herşeyin başı bireysel sorumluluktur. Uçaktan inip berbere gitmezsek bir sorun yaşamayız” ifadelerini kullandı.

Dr. Hakan Dinçyürek ileriye atılan her adımda endişelerin yaşanabilceğini belirterek, “ Denize girmeden yüzme öğrenilmez. Birbirimizi uyararak, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak beraber yol almayı başarabilmeliyiz” dedi.

GÜRKUT: “AÇILMAK İÇİN TAM HAZIRLIK GEREKLİ”

Moderatör ve izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Gürkut, açılımlarla ilgili olarak toplumun çeşitli kesinlerindeki tedirginlik ve farklı görüşlerle ilgili soruya karşılık, ülkede yaşanan gelişmeleri anlattı. Gürkut, kapalı kalmanın mümkün olamayacağını ancak 1 Temmuz’da başlayan açılmanın riskli olduğunu belirtrek, “Esas olarak tam hazırlıklı olmalıyız. Her vakaya karşılık vereceksek açılmalıyız” şeklinde konuştu.

Korona virüs salgınından korunmak için gerek önlemlerin, direkt teması azaltmak için 1-2 metrelik sosyal mesafe, ağız burun ve yüzü korumak için maske kullanımı ve el yüz ve yüzey hijyeni olduğunu anımsatan Dr. Gürkut, bu kuralların seyahatlarda da uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

ZİYA: “İKİ UÇAKLA TURİZM OLMAZ”

Pegasus hava Yolları Kıbrıs Müdürü Zeki Ziya’da ülke ekonomisinde iki ana sektör olan turizm ve eğitim için açılımın şart olduğunu kaydetti ve “turizm açılmazsa ülke batar” dedi.

Uçaklarda sosyal mesafenin uygulanamayacağını, dünyadaki tüm hava yollarının bütün koltukların satışını yaptığını belirten Ziya, seyatlarda maske kullanımının, uçağa giriş ve çıkışlarda dezenfekte işleminin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

KKTC’de ayrıca PCR uygulamasının da bir önlem olduğuna dikkat çeken Zeki, bugün ilk seferde gelen 250 yolcunun işlemlerinin 50 dakika sürdüğünü belirtti.

Uçuş sayılarına getirilen kısıtlamaları eleştiren Ziya, özetle şöyle konuştu:

“Alınacak tedbirler genişletilerek daha çok kişinin gelmesi sağlanmalıdır. Kavanoz içinde yaşayamayız. İki uçakla Turizm olmaz. Turizm olmazsa buna bağlı her yer sorun yaşar. Test kapasiteleri geliştirilmeli, önlemler alınmalı. Hem turf im hem de eğitim sektörünün önu açılmalıdır.”

DİNÇYÜREK: “AÇILIMDA SIFIR VAKA HEDEFLENMEMELİ”

Eski Bakan ve milltvekili DR. Hakan Dinçyürek, pandeminin dünyada yarattığı durumla ilgili istatiski bilgi verdi. Gelişmeler karşısında, KKTC’nin ya tam kapanmak ya da maksimum tedbir alarak kontrollü açılma seçenekleri olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün tedbirlerine maksimum derecede uymak önemlidir. Açılacaksak, asla sıfır vaka hedeflenmemelidir. Sıfır vaka hdefleyerek açılım mümkün değildir. Alınan kararlar dinamik olmalıdır. Bugükü tedbirler yarın gevşeyebilir ya da sıklaşabilir. KKTC’de yeni bir döneme yeni bir viraja girildi. Bu virajda tedbirler gerekir. Dünyanın tedbirlerini izleyip göreceğiz. Kendi tedbirlerimizi uygulayacağız. Artık top hepimizdedir.”