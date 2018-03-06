Süheyla Küçük onurlandırıldı

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, merhum liderimiz Dr Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’e şeref ve onur plaketi takdim etti

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği yemekte merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ü layık gördüğü şeref ve onur plaketini dün gerçekleştirdikleri ziyaretle takdim ettiler.

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay ve bazı yönetim kurulu üyeleri ve Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Oktay Feridun’un katıldığı ziyarette Süheyla Küçük’e plaketi verildi.

Ziyaret sırasında konuşan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği onursal başkanı Süheyla Küçük, verilen plaketten dolayı onur duyduğunu söyleyerek teşekkürlerini belirtti.

