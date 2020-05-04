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Stelios Hayırseverlik Vakfı’ndan Kıbrıslı Türklere 50 bin STG Yardım

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Stelios Hayırseverlik Vakfı’ndan Kıbrıslı Türklere 50 bin STG Yardım

Vakıf Yardımından Lefkoşa Türk Belediyesi – Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği - Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Kalkındırma Derneği ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yararlanacak

Stelios Hayırseverlik Vakfı (SteliosPhilantropic Foundation) Kıbrıs Türk Toplumuna 50 bin sterlinlik yardım yapma kararı aldı.

Stelios Vakfı, pandemik COVİD-19 mücadelesinin ‘ ön safha kahramanları ’ olarak tanımladığı Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 bin STG, Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu HastahanesiKalkındırma Derneği’ne 15 bin STG, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne 10 bin STG ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne 5 bin STG yardım yapacak.

SirSteliosHaji-İoannou’nunkurduğu  Stelios Hayırseverlik Vakfı, Kıbrıs’ta iki toplum arasında sosyal ve ekonomik bağları güçlendirmek, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasında işbirliğini teşvik ederek kalıcı barışın oluşmasına destek olmak amacıyla oluşturduğu “ İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri ” yarışmasına 11 yılda toplam 3 milyon 750 bin euroluk teşvik sağladı. Lha

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