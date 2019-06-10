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Sosyal girişimcilikle istihdam hedefleniyor

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“Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz” projesinin tanıtımı tamamlandı. Son etkinlikte proje koordinatörü Dr. Aycan Garip ve sosyal girişimcilik uzmanı Dr. Michalis Loizides proje ve sosyal girişimcilik üzerine sunum yaptı

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Sosyal girişimcilikle istihdam hedefleniyor
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Kıbrıs’ın kuzeyindeki gençlere, üniversite öğrencilerine, işsizlere, dezavantajlı gruplara ve kadınlara ulaşmayı hedefleyen “Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz” projesinin tanıtım etkinlikleri tamamlandı.
Gazimağusa Kale pasajında önceki gün düzenlenen son etkinlikte proje koordinatörü Dr. Aycan Garip ve sosyal girişimcilik uzmanı Dr. Michalis Loizides proje ve sosyal girişimcilik üzerine sunum yaptı.
Verilen bilgiye göre, Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), AKTI Proje ve Araştırma Merkezi ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje Kıbrıs’ın kuzeyindeki gençlere, üniversite öğrencilerine, işsizlere, dezavantajlı gruplara ve kadınlara ulaşmayı hedefliyor.
Proje kapsamında, 2021 yılına kadar sosyal girişimcilik üzerine ücretsiz eğitimler, atölyeler,  yurtiçi ve yurtdışı gezileri ve stajlar düzenlenecek.
Proje ve gelecekteki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler, www.gosocialcy.eu internet sitesini ziyaret ederek veya “Go Social Cyprus” isimli Facebook ve Twitter sayfasını takip edebilir.


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