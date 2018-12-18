SOS Çocukköyü, “Yeni Yıl Panayırı” düzenliyor.

SOS Çocukköyü’nde yer alacak panayır, 21, 22, 23 Aralık tarihlerinde, 12.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

SOS Çocukköyü’nden yapılan açıklamaya göre, panayırda yiyecek, oyuncak, kitap, tasarım ürünleri ve aksesuar satışı olacak, mini lunapark kurulacak.