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SOS Çocukköyü, “Yeni Yıl Panayırı” düzenliyor.

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SOS Çocukköyü’nde yer alacak panayır, 21, 22, 23 Aralık tarihlerinde, 12.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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SOS Çocukköyü, “Yeni Yıl Panayırı” düzenliyor.
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SOS Çocukköyü’nden yapılan açıklamaya göre, panayırda yiyecek, oyuncak, kitap, tasarım ürünleri ve aksesuar satışı olacak, mini lunapark kurulacak.

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