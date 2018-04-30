banner107
Ömür Gedik coşkusu
Ömür Gedik coşkusu
80 0
Şok diyetler ölüme kadar götürür
Şok diyetler ölüme kadar götürür
6 0
Derbide Aslan kükredi
Derbide Aslan kükredi
30 0
Kaza yapan araca arkadan çarptı
Kaza yapan araca arkadan çarptı
334 0
Gönyeli kupayı galibiyetle taçlandırdı
Gönyeli kupayı galibiyetle taçlandırdı
131 0
Koop, kopardı ve aldı
Koop, kopardı ve aldı
30 0
BMW M2'ye Competition dopingi
BMW M2'ye Competition dopingi
21 0
Kıbrıs Türk şiiri duayenlerinden Balman hayatını kaybetti
Kıbrıs Türk şiiri duayenlerinden Balman hayatını kaybetti
62 0
banner82
banner147

SOS Çocuk Köyü'nden 23 Nisan etkinliği

banner27

SOS Çocuk Köyü'nden 23 Nisan etkinliği
banner137

SOS Çocukköyü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlenecek. Etkinlik,  4 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.
SOS Çocukköyü Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, SOS Çocukköyü'nde yer alacak etkinlikte SOS Kreş ve Anaokulu’nda öğrenim gören çocukların gösterileri, çocuk oyunları, atölyeler, aktiviteler yer alacak ve stantlar kurulacak.
Saat 18:00’de başlayacak etkinlikte stant satışlarından elde edilen gelir SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.
Stantlarda yer almak   ya da çocuğuyla birlikte eğlenmek isteyenlerin  etkinliğe katılabileceği belirtilen açıklamada, daha fazla bilginin 225 70 17 veya 0548 830 04 58 no’lu telefonlardan elde edilebileceği kaydedildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.