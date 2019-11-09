Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) Sonbahar – 2019 mükellef celbi erlerinin ant içme töreni dün yapıldı.
GKK’dan verilen bilgiye göre, Gazimağusa Gülseren Kışlasında bulunan Eğitim Merkez Komutanlığı’nda icra edilen tören saat 10.00’da başladı.
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