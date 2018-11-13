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Solo Türk nefesleri kesecek

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Solo Türk, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Girne’de gösteri sunacak

Solo Türk nefesleri kesecek
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Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı gösteri ekibi Solo Türk, 15 Kasım’da Girne Atatürk Anıtı’nda saat 15.30’da gösteri yapacak.
Girne Kaymakamı Sinan Güneş yazılı açıklamasında, Solo Türk’ün 14 Kasım Çarşamba saat 14.30, 15 Kasım Perşembe 15.30 ve 16 Kasım 12.00-14.00 saatleri arasında uçuş yapacağından, bu saatlerde drone uçuşları ile deniz ve dağ paraşütü ve benzeri tehlike arz edecek aktivitelerin durdurulması gerektiğini bildirdi.

Öte yansdn 15 Kasım KKTC’nin 35. Kuruluş yıldönümünün yaklaşması nedeni ile Türk F16'ları dün Lefkoşa semalarında uçtu.

Sivil Havacılık Dairesi'nden elde edinilen bilgiye göre Türk F16 jetleri 15 Kasım'da yapacakları gösteri uçuşunun provasını yaptı.

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