“Sokakta İyilik Var" etkinliği yapıldı

Girne Özgürada Lions Kulübü ve Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri iş birliğiyle “Sokakta İyilik Var” sloganıyla Lefkoşa Surlariçi’nde düzenlenen festivalde standlar kuruldu, çocuklar ve yetişkinlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi

Girne Özgürada Lions Kulübü, Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri iş birliği ve Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda Lefkoşa Surlariçi’nde festival düzenledi.

“Sokakta İyilik Var” sloganıyla düzenlenen festivalde standlar kuruldu, çocuklar ve yetişkinlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliğe Başbakan Ersin Tatar da katıldı…

Rengarenk stantlar ve balonlarla süslenen sokakta iyilik yapmanın önemine dikkat çekildi…

Festivalden elde edilecek gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile Kıbrıs Türk Engelliler Dayanışma Derneği’ne bağışlanacak.

Etkinlikle ilgili basına bilgi veren Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Hande Kayasal Çelikden, etkinliğin amacının kanser hastaları ve engellilere yardım etmek olduğunu söyledi.

Çelikden, tüm sivil toplum örgütlerine çağrı yaparak bu tür farkındalık içeren etkinlikler düzenlemelerini ve gelirlerini ihtiyacı olan kişilere bağışlamalarını istedi.

Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri Genel Koordinatörü Oya Kutsal da etkinliğin amacının yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmek olduğunu ancak bunun ötesinde iyi olan güzel olan her şeyde toplumsal işbirliği ve beraberliği yaratmak olduğunu ifade etti.

Kutsal “İyililik gönüllüleri Kıbrıs Vakıflar İdaresinin bir oluşumu. Bu oluşumda inanç noktası her bireyin iyi olduğu ve iyilik yaparak kendini gerçekleştireceği inancını taşımasıdır. O yüzden biz iyi olan güzel olan her şeye destek veriyoruz” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Lions Klüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay da 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü dolayısıyla farklı bölgelerde etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Ulubay “Bizden daha az şanslı kimselere bir nebze de olsa katkımız olursa ne mutlu bize’ ifadelerini kullandı.