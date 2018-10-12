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Sofya’da başarılı temsiliyet

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19. Uluslararası Montessori Kongresi, Sofya’da yapıldı. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların yer aldığı kongreye, Kıbrıs Montessori Okulları da katıldı

Sofya’da başarılı temsiliyet
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Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Montessori Kongresi, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleşti.

Birçok ülkeden katılımcının yer aldığı kongre, Sofya’nın merkezindeki tarihi Balkan Sofya Otel’de yapıldı.

“Sınıf İçi Montessori (inside the montessori classroom)” temalı kongre, 3 gün sürdü. 19 . Uluslararası Montessori Kongresi kapsamında, “Montessori öğretmeninin bilim insanı görevi”, “Hayatın akışı 21. Yüzyıl gençlere aittir bunun için ne yapıyorsun”, “Daha iyi bir sınıf yönetimi için neler yapılabilir (Nezaket kurallarına uyarak)”, “Öğretmenin dönüşümü daha tutkulu bir Montessori öğretmeni nasıl olunur”, başlıkları altında sunumlar, workshoplar yapıldı.

 19 . Uluslararası Montessori Kongresi, Avrupa Montessori Başkanı Mirjam Stefels’in açılış konuşması ile başladı. Katılımcılar, kongrenin son günü Sofya’nın ilk Montessori Okulu “Casa de Bambini” okulunda incelemelerde bulundu.

19 . Uluslararası Montessori Kongresi’ne Kıbrıs Montessori Okulları Kurucusu Hatice Düzgün ve Kıbrıs Montessori Okulları İngilizce Öğretmeni Şerife Çelebi de katıldı.

Çeşitli ülkelerden gelen Montessori okullarının yöneticileri ve öğretmenleri ile bağlantı kurulan kongrede derneğin yönetiminden uluslararası bu kongrenin KKTC’de de düzenlenmesi için adımlar atıldı.

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