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Sivil Savunma Teşkilatı kültür gezisi sona erdi

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Sivil Savunma Teşkilatı kültür gezisi sona erdi
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında düzenlediği Fotoğraf, Kolaj Teknikli Resim, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film Yarışmalarında derece alan ve derslerinde başarılı olan öğrencilere yönelik düzenlediği “Türkiye Kültür Gezisi” sona erdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 12-19 Ağustos tarihleri arasında, 45 kişinin katıldığı gezide, Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne ve İstanbul'un tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edildi.

Türkiye Kültür Gezisi’ne katılan heyet dün akşam ülkeye geri döndü.

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