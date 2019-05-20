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Sivil Savunma Afet Risklerinin Azaltılması Küresel Platformu'na katıldı

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Sivil Savunma Afet Risklerinin Azaltılması Küresel Platformu'na katıldı
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi, İsviçre'nin Cenevre kentinde icra edilen Afet Risklerinin Azaltılması Küresel Platformu'na katıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, platformda afet risklerinin azaltılmasıyla ilgili dünyada yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, 2015’te kabul edilen Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçevesi’nin uygulanması hakkında bilgilendirildi.

Yaklaşık 4 bin kişi katıldığı platformda,  projeler, yerel, ulusal ve uluslararası seviyede afetlerden kaynaklanan zararların en aza indirilmesi için örnek uygulamalar ve alınan tedbirler paylaşıldı.

Öte yandan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi de 'USARGAMES' (Uluslararası Üniversiteler Arma Kurtarma Oyunları) ile bu yılki Sasakawa ödülü adayları arasında yer aldı.

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