Sırada Manuş Baba konseri var

41. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

41. Güzelyurt Portakal Festivali’nde bu akşam Manuş Baba konseri var.

Amfi Tiyatro Konser Alanında yer alacak konser saat 22:00’de başlayacak ve ücretsiz olacak.

Önceki akşam ise Amfi Tiyatro’da Ballet Vatan Dans Grubu karnaval dansları sundu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Con Kahve sponsorluğunda yapılan 10. Tavla Turnuvası’nın ilk turu da Festival Parkı Gösteri Merkezinde yapıldı.

Güzelyurt Belediyesi Festival Parkında Festival süresince çocukların eğlenebileceği basketbol ve gladyatör standı oluşturuldu. Oyun stantlarında başarılı olan çocuklara hediye olarak led balonlar veriliyor.