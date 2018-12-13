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Simit Dünyası'nın sel felaketiyle

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Simit Dünyası'nın sel felaketiyle
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İşadamı Erdinç Küçükuncular'ın işletmesi olan Simit Dünyası’nın başlatmış olduğu sel felaketinde zarar görenlere destek amaçlı kampanya bugün sabahtan itibaren başladı. “1 TL’ye bir simit al Dikmen de sel felaketinde kalan tüm ailelere destek ver” kampanyasına vatandaşlar da destek veriyor.

Simitler Başbakanlık ışıklarında ve Dikmen Belediye Bulvarında satılıyor. 30 bin adet simit satma hedefiyle yola çıkılan kampanyada elde edilecek 30 bin TL Dikmen’de sel felaketinde evleri zarar gören ailelere destek olarak bağışlanacak.

Erdinç Küçükuncular, alınan her simitten elde edilen gelirin tamamını Dikmen’de sel felaketinde zor durumda kalan tüm ailelere destek amaçlı bağışlanacağı açıklandı.

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