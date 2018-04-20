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Şiirin Müzikle Fırçalarla Raksı

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Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi yararına, 25 Nisan’da, “Şiirin Müzikle Fırçalarla Raksı” adlı etkinlik düzenlenecek.

Şiirin Müzikle Fırçalarla Raksı
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Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de saat 20.00’de gerçekleşecek etkinlikte, müzik eşliğinde şairler tarafından şiirlerin seslendirmesi sırasında ressamlar şiirlerin duygularını tuvale yansıtacak.
Katılımcılar ayrıca, Lefkoşa Folklor Derneği’nin Kıbrıs Halk Dansları gösterisini, Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından seslendirilecek Halk Müziği ezgilerini, Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Kulübü’nün hazırladığı ve orkestra eşliğinde sunulacak Basdelli müzikalini ve müzik eşliğinde Nurperi Özgener’ in dans gösterisini izleyebilecek.

Şair - Yazar Talat Ürer tarafından yapılan açıklamada, 10 TL tutarındaki biletlerin Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından satılmakta olduğu belirtildi.

Şair - Yazar Talat Ürer’in sunumu ile gerçekleşecek etkinlikte; şairler Altay Burağan, Dr. Arif Albayrak, Dr. Dolgun Dalgıçoğlu, İlkay Adalı, Nurperi Özgener, Şeniz Akşahinler, Türkay Ilıcak ve Talat Ürer; ressamlar A Erman Karagöz, Bedia Kale, İpek Denizli Karagöz; Halk Müziği sanatçısı İlker Dölek; YDÜ Sanat Kulübü Başkanı Ruşen Mert Amanat ve tiyatro ekibi ile Alp Atai, Dila Yeşilırmaklı, İzber Alpman, Nejla Egemen, Nur Tandoğdu’dan oluşan Basdelli Orkestrası yer alacak.

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