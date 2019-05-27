Sigortacılar Sivil Savunma ve İtfaiye personelini onurlandırdı

Kuzey Kıbrıs Reasürans Şirketler Birliği (KKRŞB) Sigorta Haftası’nda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelini onurlandırdı.

Her yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanan “Sigorta Haftası”nda bu yıl sigortacılıkta farkındalık yaratılması adına anlamlı bir girişime imza atıldı.

Kuzey Kıbrıs Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Ülker Fahri, Asbaşkan Raif Çukurovalı ve Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet A. Kader, Kutlu Yorucu Hicran Kanat Genel Sekreter Yardımcısı Halide Devir ile birlikte dün Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (SSTB) ile İtfaiye Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne (İTGM) nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde, SSTB Arama Kurtarma Şube Müdürü ve görevli personeline her türlü afet ve olağanüstü durumda büyük özveri ile görevlerini yerine getirmelerin nedeniyle onur plaketi takdim edildi. İtfaiye Teşkilat Müdürlüğü’ne yapılan ziyarette de onur plaketleri 30 Mart’ta Haspolat Bölgesi’nde etkili olan yağışların ardından yaşanan sel ve su baskınlarına yaptıkları hızlı müdahale ile olası can kayıplarının önlemiş olmaları nedeniyle verildi. Lha