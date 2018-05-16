Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği'nden seminer

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, Segure Insurance Ltd’in katkılarıyla cuma günü saat 11.00’de “Sigortacılıkta 2018 Yılında Beklentiler ve Muhtemel Sonuçları “ konulu seminer düzenliyor.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alacak seminerde, Türk Hukuk Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saim Ünan, Sigorta Tatbikatçılar Derneği Başkanı Fahri Altıngöz, Anadolu Sigorta eski Genel Müdürü Musa Ülken, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Şifa Karahasanoğlu konuşacak.