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Şiddete Karşı Yan Yana

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kadına yönelik şiddete karşı mücadele çalışmaları kapsamında yürütülecek olan “Şiddete Karşı Yan Yana” projesi için 25 Nisan Çarşamba günü tanıtım etkinliği düzenleyecek.

Şiddete Karşı Yan Yana
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LTB’den yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek olan proje için tanıtım resepsiyonu, Surlariçi’nde bulunan Bandabuliya Sahnesi’nde  (Uray Sokak) saat 10:00’da başlayacak.

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