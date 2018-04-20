Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kadına yönelik şiddete karşı mücadele çalışmaları kapsamında yürütülecek olan “Şiddete Karşı Yan Yana” projesi için 25 Nisan Çarşamba günü tanıtım etkinliği düzenleyecek.

LTB’den yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek olan proje için tanıtım resepsiyonu, Surlariçi’nde bulunan Bandabuliya Sahnesi’nde (Uray Sokak) saat 10:00’da başlayacak.