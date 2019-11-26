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“Şiddete hayır” mesajı

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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Lefkoşa’da dün akşam yürüyüş gerçekleştirildi, “şiddete hayır” mesajı verildi

“Şiddete hayır” mesajı

Murat ASLAN

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle dün ülkenin birçok yerinde yürüyüş düzenlendi.

Kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak, bugüne kadar ülkede öldürülen kadınları anmak amacıyla Lefkoşa’da dün akşam yapılan yürüyüş 18.30’da Dereboyu’nda başladı.

Dereboyu’ndan Başbakanlığa yürüyen kadınlar için birçok erkek de yürüyüşe katılarak destek verdi.

Eylemde kadına yönelik şiddeti engelleyecek politikaların bütçe yok denerek sürekli ertelendiğine dikkat çekildi ve Başbakanlığın bahçe kapısına mor renk bezler bağlandı.

 

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