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Şht Osman Ahmet İlkokulu öğrencilerinden örnek dayanışma

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Şht Osman Ahmet İlkokulu öğrencilerinden örnek dayanışma
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Gazimağusa’daki Şht Osman Ahmet İlkokulu 5 Sarı Sınıfı öğrencileri, okullarının ihtiyaçlarının karşılanması için Gazimağusa Belediyesi MGA Tesisi önünde kermes düzenledi. 
Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, öğrenciler, evlerinden getirdikleri, kek, pasta, poğaça gibi ürünlerin satışını yaptı. 
Kermese destek veren Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kermes yerinde yaptığı konuşmada,  çocukların önemli bir amaç için etkinlik yapma bilinci içerisinde olmalarının ve heyecan duymalarının önemli olduğunu ifade etti. 
Çocuklara Belediyenin tesislerinde üretim yapmak için imkan vereceğini ifade eden Başkan Arter, böylece hem kermeste hem de üretim yaparken paylaşım ve sorumluluk duygularının gelişmesine yardımcı olmayı umut ettiklerini kaydetti.

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