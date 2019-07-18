Sezonu muhteşem konserle kapattılar

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu önceki akşam verdiği konserle sezonu kapattı

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu muhteşem bir konserle sezonu kapattı. Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan (LBO) yapılan açıklamaya göre, LBO Çocuk Korosunun Sezon Final Konseri Salı gecesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Hare Yakula ve Müge Görgül yönetimindeki Çocuk Korosu üyesi çocuklar gece boyunca heyecanla ve keyifle söyledikleri şarkılarla müzikseverlere hem eğlenceli anlar yaşattılar, hem de başarıları yorumlarıyla ailelerini duygulandırdılar.

LBO Çocuk Korosu Sezon Final Konseri’nde 18 şarkı seslendirdi. Piyanoda Ercüment Şeker ve eski LBO Çocuk Korosu koristlerinden Baran Sakar’ın da kahonu ile yer aldığı konserde çocuklar solist olarak da şarkılar seslendirdi.

Sezon finalini muhteşem bir konserle kapatan LBO Çocuk Korosu koristlerine, gece sonunda Hare Yakula, Müge Görgül, Ercüment Şeker ve Direnç Sarıca tarafından katılım belgesi ve plaket verildi.

LBO Çocuk Korosu, yeni dönem çalışmalarına Eylül’de yeniden başlayacak.