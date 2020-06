'Sessiz Çığlk' mektup yarışmasının ödülleri verildi

Yaşlıların ve ruh sağlığı bozulan bireylerin sorunlarına, bakımlarıyla ilgili sıkıntılarına dikkat çekmek üzere düzenlenen mektup yarışmada Rahme Çiftçioğlu’nun mektubu birinciliğe layık görülürken, Mutlu Soykurt ikincilik, Serkan Soyalan üçüncülük ödülünün sahibi oldu

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin düzenlediği “Sessiz Çığlık” mektup yarışmasının ödül töreni dün akşam yapıldı. Rahme Çiftçioğlu’nun mektubu birinciliğe layık görülürken, Mutlu Soykurt ikincilik, Serkan Soyalan üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yaşlıların ve ruh sağlığı bozulan bireylerin sorunlarına, bakımlarıyla ilgili sıkıntılarına dikkat çekmek üzere düzenlenen mektup yarışmanın ödül töreni dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) koronavirüs önlemleri çerçevesinde yapıldı.

Yarışmaya katılan 15 kişiye plaket verildi. Birincilik ödülü olan 2 bin TL Rahme Çiftçioğlu’nun, bin 500 TL’lik ikincilik ödülü Mutlu Soykurt’un, bin TL’lik üçüncülük ödülü Serkan Soyalan’ın oldu.

JENKINS

Törenin açılış konuşmasını Dernek Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ile Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aydındoğmuş yaptı.

Dernek Başkan Jenkins, “Çok güzel, duygu yüklü ve içten 15 mektup aldık. Bazıları ağlattı, bazıları trajik olaylara daha neşeli bir bakış açısıyla yaklaştı, bizleri gülümsetti. Üç kişi değil, yarışmayı katılan herkes kazandı” dedi.

Hemen hemen her evde bir yaşlı olduğunu, birçok ailede ruh sağlığı sorunu yaşayan birey bulunduğunu söyleyen Jenkins, ailelerin bu kişilerin bakımına yardımcı olacak kurumlar ve kişiler bulmakta zorlandığını söyledi.

Söz konusu sorunlara sürekli değişen hükümetlerin değil, bireylerin çare bulmaya çalıştığını kaydeden Jenkins, “Yıllardır ihmal edilen yasalarımız, altyapısı yeterli olmayan bakım evlerimiz var. Tek başımıza çözemediğimiz sorunları birlikte çözebilmek için çalışıyoruz. Bizim çaresini bireysel olarak aradığımız sorunların tümü toplumsal sorunlardır” şeklinde konuştu.

Mektup yarışması fikrinin Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aydındoğmuş’a ait olduğunu belirten Jenkins, yarışmaya sponsor olan Albank ve Asbank’a, dernek üyelerine, jüriye ve katılımcılara teşekkür etti. Hatice Jenkins, toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak için bu yıl ilkini düzenledikleri yarışmayı her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

AYDINDOĞMUŞ

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aydındoğmuş, yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayanların kendilerini ifade etmekte zorluk yaşadığını kaydederek, “Yarışma buna güzel bir vesile oldu. Bugün bir başlangıç yaptık. Sessiz çığlıklarımızı zamanı gelince daha da gür şekilde duyuracağız” dedi.

Aydındoğmuş, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

KARAVELİOĞLU

Yarışmanın sponsorlarından Albank’ın Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, yaşlılar ve ruh sağlığı sorunu yaşayanlar olmak üzere iki önemli konuyla ilgili çalışan derneğin faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Karavelioğlu, derneğe katkılarını devam ettirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

KARİP

Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, hayatının bir döneminde herkesin yalnızlaşabileceğine ve yardıma ihtiyaç duyabileceğine dikkat çekerek, “Toplumsal dayanışma anlamında derneğin faaliyetleri önemli” dedi.

Karip, gerek birey gerekse banka olarak derneğe yardımları mümkün olduğunca sürdüreceklerini ifade etti.

Her iki bankanının müdürüne de teşekkür plaketi verildi. Daha sonra dereceye girenlere para ödülleri takdim edildi. İlk üçe giren yarışmacılar kısa birer konuşma yaptı. Toplu fotoğraf çekimi ve kokteylin ardından tören sona erdi.