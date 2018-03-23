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Sendikalar, barış için Pile'de fidan dikti

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Sendikalar, barış için Pile'de fidan dikti
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Orman Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Öğretmenler Sendikaları bugün Pile’deki ilkokullara Kıbrıs’ta barış adına zeytin fidanı dikti.

Etkinliğe katılan, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Doğu Akdeniz Akademik Personel Sendikası, Kıbrıs Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Rum Teknik Okul Öğretmenler Sendikası adına açıklamayı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil yaptı.

Elcil,”Dikilen zeytin ağacıyla barışa olan isteğimizi dile getiriyoruz” diyerek, sadece Kıbrıs’ta değil bölgede barış temennisinde bulundu.

Pile Türk Muhtarı Necdet Ermetal de yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen etkinliğin barış amacı taşıması bakımından önemli ve anlamlı olduğuna vurgu yaptı.(MHA)

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