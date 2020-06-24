Sendikal Platform ile 4 sağlık örgütü Cuma akşamı Başbakanlığa yürüyecek

Sendikal Platform ile 4 sağlık örgütü, “hükümetin toplum sağlığını korumak için hiçbir hazırlık yapmadığı” gerekçesiyle Cuma akşamı eylem düzenliyor.

Sendikal Platform tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sendikal Platform, Tabipler Birliği, Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin eyleminde, saat 19:00’da Lefkoşa Dereboyu çemberinde toplanılarak Başbakanlık’a yürünecek.

Açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği riskli ülkeleri dikkate almayıp karantinasız uçuşları başlatma kararı aldığı” savunulan hükümet protesto edildi ve bu yönde Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın iptali ve 2. dalgaya karşı ivedi hazırlıkların tamamlanması çağrısında bulunuldu.

Sendikal Platform, tüm halka maskelerini alıp eyleme katılma çağrısında da bulundu.