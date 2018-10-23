Çağlayan Çocuk Yuvası yararına “Sen de bir umut ol” konseri yarın akşam gerçekleşecek.

Serkan Soyalan’nın yaptığı açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserde kurulacak bağış kutuları ile toplanacak tüm gelir, Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışlanacak.

Ayşe Kişmir koordinatörlüğünde konsere hazırlanan orkestrada Serkan Soyalan, Çağdaş Öğüç, Ergi Özbek, Altekin Erginel, Mustafa Baykent, Umut Zeytin ve Ogan Güntem yer alıyor.

“Sen de bir umut ol” temasıyla sahnelenecek konserde ayrıca Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanser ve Savaş Vakfı’nın hazırladığı bir de kısa video gösterilecek.

Yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan, program yapımcısı Çamay Çiçekseven’in sunuculuğunu yapacağı konser, saat 20:00’de başlayacak.