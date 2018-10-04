Selda Bağcan ile muhteşem final

Girne Kültür Sanat Günleri, Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan konseriyle tamamlandı

Girne Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Girne Kültür Sanat Günleri, önceki gece Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan konseriyle tamamlandı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada, bu yıl “Sanat yoluyla barış” sloganıyla düzenlenen Girne Kültür Sanat Günleri’nde Edip Akbayram ve Fatih Erkoç’un sahne çıktığını belirterek, Esaretten Özgürlüğe ve Biraderler Cabaret isimli tiyatro oyunlarının da sergilendiğini kaydetti. Selda Bağcan’a Kıbrıs kapısı tablosu takdim eden Güngördü, kapının dostluğa, kardeşliğe ve barışa açılmasını temenni etti.