Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü mest etti

“Altı Buçuk Cüceler” adlı tiyatro oyunu, Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü’nün yetenekli oyuncuları tarafından 14 Haziran Çarşamba günü Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelendi

Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü geçtiğimiz akşam muhteşem tiyatro gösterisini gururla sundu.

“Altı Buçuk Cüceler” adlı tiyatro oyunu, Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü’nün yetenekli oyuncuları tarafından 14 Haziran Çarşamba günü Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelendi. Dervişe Kanlı Behzat ve Mübeccel Tacman’ın öğretmenliğinde hazırlanan, Mehmet Erçelik’in yönetmenliğini üstlendiği “Altı Buçuk Cüceler” adlı tiyatro oyununu izlemek için tiyatroseverler salonu tamamen doldurdular. Beşinci sınıflardan, birinci sınıflara kadar öğrencilerin sahne aldığı oyunda, çocuk tiyatrocuların performansı büyük beğeni toplarken, oyun sonunda ayakta alkışlandılar.

Gençlik Dairesi müdüresi Gencay Eroğlu’nun da izlediği oyun sonunda, Şehit Ertuğrul İlkokulu müdürü Hasan Eren, yaptığı konuşma ile tiyatro için emeği geçenleri kutladı.



