banner255
banner69
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
88 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
37 0
 
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
50 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
15 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
11 0
Girne’den Garga kanatlandı
Girne’den Garga kanatlandı
30 0
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
69 0
banner82

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nde başkan yeniden Gürsel Benan

banner27

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nde başkan yeniden Gürsel Benan
banner267

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda yetkili organlar belirlendi ve Başkanlığa yeniden Gürsel Benan getirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Genel Kurulda, Mali Rapor ve Faaliyet Raporu da aklandı.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Kurulu’nda belirlenen Yönetim Kurulu, görev dağılımını da yaptı.

Buna göre, Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyle:

“Başkan - Gürsel Benan, Asbaşkan - Seyhan Cambaz, Asbaşkan - Mehmet Tanol, Genel Sekreter - Mehmet Kasabalı, Genel Sekreter Yardımcısı - Reyhan Kişmir, Genel Sekreter Yardımcısı - İbrahim Açman, Muhasip – Mustafa Kasabalı, Gençlik Kolu Başkanı - Barış Buba, Kadın Kolu Başkanı - Fatoş Özcihangirli, Kültür Kolu Başkanı - Kadir Okyar, Sosyal İşler Başkanı - Yaşar Gevrek, Tahsildar - Salih Açman, Hukuk İşleri Sorumlusu - Gülten Nadiri, Girne Bölge Temsilcisi - Ersoy Taluğ, Gazimağusa Bölge Temsilcisi - Cemile Sözveren, Güzelyurt/Lefke Bölge Temsilcisi - RamadanBeşgül, İskele Bölge Temsilcisi - Burhan Cihangir, Faal Üyeler Mehmet Salih Atagül,  Halil Özgüvenel, Ejder Deniz, Hasan Kelebek, Lütfi Güngeldi,  Aziz Gevrek, Mehmet Ali Taluğ, Osman Karkın. Yedek Üyeler Ceyhan Cambaz, Ferhan Arıkbuka, Nafi Dülgeroğlu.”

Disiplin Kurulu: Başkan – Pınar Büyükhüseyin, Üye - Gülsen Karalım, Üye - Ahmet Gevrek

Denetleme Kurulu: Başkan - Selma Kebapçıoğlu, Üye – Ebru Akgün, Üye -  Mehmet Şah

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.