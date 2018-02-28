“Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” konferansı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sivil Alan” projesi kapsamında, yarın Lefkoşa’da Bedesten’de “Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” konulu konferans düzenlenecek.

Kıbrıs Türk sivil toplum örgütlerinin kapasite ve faaliyetlerini artırma amacı güden Sivil Alan projesi yürütücüleri tarafından yapılan açıklamaya göre konferans, şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarını, belli bir toplumun farklı sektörleri üzerindeki yansımalarıyla birlikte ele alacak ve şeffaflık sisteminin değerlendirilmesinde nasıl bir bütünsel yaklaşımın benimsenmesi gerektiği sorusuna odaklanacak.

Bedesten’de saat 09.45’te başlayacak konferansın açılışında Avrupa Komisyonu, AB Program Destek Ofisi Müdürü Michela Foresti ve Ombudsman Emine Dizdarlı konuşma yapacak.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yönetim Kurulu Üyesi Oya Özarslan’ın, Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve Temiz Toplum Derneği Başkanı Adil Şeytanoğlu’nun konuşmacı olacağı konferansın birinci oturumunda, “Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Kavramları ile Sistemin Bütünsel bir Şeffaflık Değerlendirmesinde Benimsenecek Yaklaşımlar” ele alınacak.

İkinci oturumda ise Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti Temsilciliği’nin Başkanı Slagjana Taseva, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, DAÜ Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Ersoy ve DAÜ, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz ‘ün konuşmacı olacak. Bu bölümde de “Farklı Sektörlere Ait Değerlendirme Göstergeleri ile Şeffaflık Değerlendirmesinden Öğrenilen Dersler” konularına odaklanılacak.

Çalışma grubu oturumunun ve önerilerin sunumunun ardından konferans saat 16.30’da sona erecek.