banner255
“Çoklu tarifede amaç, zammı daha az yansıtmak”
“Çoklu tarifede amaç, zammı daha az yansıtmak”
9 0
Bu kez Güzelyurt’taki yolları su bastı
Bu kez Güzelyurt’taki yolları su bastı
16 0
 
Ralli Şampiyonası çekişmeli geçecek
Ralli Şampiyonası çekişmeli geçecek
11 0
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
56 0
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
15 0
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
12 0
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 günlük sinema buluşması başlıyor
12 0
banner82

Şarkılar yardıma muhtaç bireyler içindi

banner27

ZAYDER tarafından yardıma muhtaç bireyler için konser düzenlendi. Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi, sanatçı Bahar Gökhan’ın şarklılarına eşlik etti

banner262
Şarkılar yardıma muhtaç bireyler içindi
banner267

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) tarafından düzenlenen yardım konseri önceki akşam YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı konserde, ses sanatçısı Bahar Gökhan, TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçıları eşliğinde sahne aldı. Gecede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanına oturan Bahar Gökhan’ın ricası üzerinde, Cumhurbaşkanı ve eşi sanatçıya eşlik etti.

Yaptığı konuşmada yardıma muhtaç bireyler için düzenlenen konserin oldukça anlamlı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, gecenin düzenlenmesinde emeği olanlara ve konseri dinlemeye gelenlere teşekkür etti.

Geceyi düzenleyen Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ndeki “zeytin” kelimesine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Ben zeytini çok seviyorum. Zeytin, Kıbrıs demek, Akdeniz demektir. Derneğe bu adı verdiğiniz için sizleri kutluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da yaptığı konuşmada yardıma muhtaç ve farklı gelişen bireyler için düzenlenen yardım konserinin önemine dikkat çekerek konseri düzenleyenlere teşekkür etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.