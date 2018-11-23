Şarkılar SOS çocukları içindi

Concert Without Borders’in “Beyond” isimli Opera, Broadway ve Pop Konseri , SOS Çocukköyü yararına gerçekleştirildi

Tüm geliri SOS Çocukköyü’ne bağışlanan Concert Without Borders’in ‘‘Beyond” isimli Opera, Broadway ve Pop Konseri, 11 Kasım Pazar akşamı Bellapais Manastırı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Anlamlı etkinliğin bilet satış gelirinden toplam 11 bin 193 Türk Lirası bağış toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Digitürk Kıbrıs Distribütörü (Digitech İletişim Ltd)’in ana sponsorluğunda birçok yerel kurum ve şahsın desteği ile organize edilen Concert Without Borders’in sezon kapanış etkinliği “Beyond” isimli Opera, Broadway ve Pop Konseri 11 Kasım Pazar akşamı Bellapais Manastırı’nda gerçekleşti.

Concert Without Borders’in SOS Çocukköyü’ne maddi destek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği yoğun katılımla gerçekleşen müziğin “sınır”lanamaz olduğunu simgeleyen sanatçılar ABD Kültürel Diplomasi Ödülü sahibi olan 3 sanatçı Mezzo Soprano Katie Economidou, klasik piyanist CTP milletvekili Fikri Toros ve Dr. Demetra George Mustafaoğlu ile birlikte SOS Çocukköyü Derneği Başkan Yardımcısı, Avukat Dervişe Çerkez-Güryel sahne aldı.

Bu özel konserin prodüksiyonunu üstlenen 2 kez Grammy List adayı, uluslararası sanatçı ve gecenin produktörü Dr. Demetra George Mustafaoğlu ise seslendirdiği tüm parçalar ile geceye katılan konukları kendine hayran bıraktı. Mustafaoğlu’nun genç öğrencileri 11 yaşındaki Kayra Hacer Güryel ve 12 yaşındaki Peri Sualp de gecede yeteneklerini sergiledi. Konser için seslendirdikleri solo parçalar ile SOS Çocukköyüne destek veren genç yetenekler izleyicileri büyüleyip tüm salondan büyük alkış aldı.

Konser öncesi SOS Çocuk Köyü Derneği Başkan Yardımcısı Dervişe Çerkez-Güryel konuşma yaparak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, tüm sponsor kişi ve kurumlara bu etkinliğin ortaya çıkmasında emeği geçen gönüllülere teşekkürlerini sundu. Dervişe Çerkez-Güryel, 11 Kasım’ın Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği tarih olduğunu tüm çocukların savaşsız bir dünyada barış ve huzur içinde yaşamasını diledi.

SOS Çocukköyü yararına gerçekleştirilen anlamlı konserin gelirinden toplam 11 bin 193 Türk Lirası bağış elde edildi ve tüm geliri SOS Çocukköyü’ne bağışlandı.