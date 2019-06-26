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Şarkılar lösemili çocuklar içindi

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“Bir El Uzat” ekibi Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına ikinci kez yardım konseri düzenledi

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Şarkılar lösemili çocuklar içindi
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“Bir El Uzat” ekibinin Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına gerçekleştirdiği etkinlikte ülkemiz sanatçıları Gizem Akbil, Sinan Güzen, Zeki Karahanoğlu, Gece Vardiyası, Eril Cambaz ve Hüseyin Karavezirler konser verdi.

“Bir El Uzat” ekibi Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına ikinci kez yardım konseri düzenledi.

Lefkoşa Göçmenköy Parkı’nda gerçekleşen ve yiyecek, içecek ve hediyelik eşya stantlarının da yer aldığı etkinlik büyük beğeni topladı.

Etkinliğe katılanlar bir yandan eğlenirken diğer yandan da yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşadı.

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