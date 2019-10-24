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Şarkılar hep bir ağızdan söylendi

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Gönyeli Gençlik Festivali’nde sahne bu kez yerli sanatçılarındı. DJ Bora’nın setleriyle eğlenen, Grup Gramafon, Fikrican Kayıkçı ve Gizem Akbil’in şarkılarıyla coşan gençler doludizgin bir gece geçirdi

Şarkılar hep bir ağızdan söylendi
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Gönyeli Gençlik Festivali ikinci gününde ülkemiz sanatçılarını ağırladı. Pazartesi günü başlayan festivalin ikinci gününde ülkenin sevilen grupları sahne alırken gençler şarkılarla eğlendi. Kurulan yeme-içme stantlarıyla konsere gelen gençler güzel vakit geçiriyor.

Gönyeli’de kültür ve sanata yatırım devam ederken, gençlerin de eğleneceği bir ortam yaratılması hem gençler hem de vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Gönyeli Gençlik Festivali’nde önceki gece DJ Bora’nın setleriyle gençler geceye hazırlanırken birbirinden güzel setlerle eğlenceyi yaşadı.

DJ Bora’nın ardından ise ülkenin sevilen gruplarından Grup Gramafon sahne aldı. Gençler, Grup Gramafon’un duygusal şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Grup Gramafon’un ardından ise ülkemizin genç sanatçılarından Fikrican Kayıkçı sahne alarak enerjiyi yukarıya taşıdı.

Gecenin son sanatçısı ise yine ülkemizin değerli sanatçılarından Gizem Akbil oldu Gizem Akbil de gençlerle birlikte söylediği şarkılarla geceyi sonlandırdı.

Festival gençlerin mekanı haline geldi

Festival yarına kadar devam edecek. Ülkenin birçok yerinden gençlerin akın ettiği festival bu hafta için gençlerin uğrak mekanı halini aldı. Bir çok genç festivale gelerek güzel hem festivalde vakit geçiriyor hem de ülkemizden ve Türkiye’den gelen sanatçıların şarkılarını dinleme fırsatı buluyor.

 

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