Şarkılar, Erkay Yıldız içindi

asino İşletmecileri Birliği tarafından düzenlenen Erkay Yıldız’a yardım konseri için sahne alan Ziynet Sali, muhteşem bir konsere imza attı

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Ziynet Sali, Casino İşletmecileri Birliği tarafından düzenlenen Erkay Yıldız’a yardım konseri için çıktığı GAÜ Spectrum Arena’da muhteşem bir konsere imza attı.

Salonu dolduran hayranlarına güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Ziynet Sali gecenin sonunda sahneden çiçekler ve alışlarla uğurlandı.

Geliri Erkay Yıldız’ın tedavisi için harcanacak gecede tüm katkı koyanlar anı plaketi ve çiçeklerle onurlandırıldı. Erkay Yıldız ailesi ile birlikte katıldığı gecede yaptığı konuşmada, yaşadığı sıkıntıları aşmasında kendisine yardımcı olan başta Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Casino İşletmecileri Birliği yönetimine, sanatçı Ziynet Sali ve geceye katılanlara içtenlikle teşekkür etti.