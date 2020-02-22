banner255
banner69
Porsche Macan'a GTS dopingi
Porsche Macan'a GTS dopingi
14 0
İlahlar “Oyna GG” dedi
İlahlar “Oyna GG” dedi
70 0
 
49 0
Anketler doğru söylemez
Anketler doğru söylemez
75 0
Hamitköylüler kenetlendi
Hamitköylüler kenetlendi
172 0
36 0
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
70 0
banner374

Şarkılar, Erkay Yıldız içindi

banner27

asino İşletmecileri Birliği tarafından düzenlenen Erkay Yıldız’a yardım konseri için sahne alan Ziynet Sali, muhteşem bir konsere imza attı

Şarkılar, Erkay Yıldız içindi

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Ziynet Sali, Casino İşletmecileri Birliği tarafından düzenlenen Erkay Yıldız’a yardım konseri için çıktığı GAÜ Spectrum Arena’da muhteşem bir konsere imza attı.

 Salonu dolduran hayranlarına güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Ziynet Sali gecenin sonunda sahneden çiçekler ve alışlarla uğurlandı.

Geliri Erkay Yıldız’ın tedavisi için harcanacak gecede tüm katkı koyanlar anı plaketi ve çiçeklerle onurlandırıldı. Erkay Yıldız ailesi ile birlikte katıldığı gecede yaptığı konuşmada, yaşadığı sıkıntıları aşmasında kendisine yardımcı olan başta Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Casino İşletmecileri Birliği yönetimine, sanatçı Ziynet Sali ve geceye katılanlara içtenlikle teşekkür etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.