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Şarkılar, çocuklarla söylendi

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Haspolat Kültür-Sanat Festivali’nde konser veren SOS Grubu, çocukları da sahneye alarak beraber şarkı söyledi

Şarkılar, çocuklarla söylendi
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)’nin bu yıl ilk kez Haspolat muhtarlığı ile iş birliğinde düzenlediği “Haspolat Kültür-Sanat Festivali” tamamlandı.
Festivalde düzenlenen Tavla Turnuvası sonunda dereceye girenlere plaketler LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, Haspolat Muhtarı Asım Egemen ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi; düzenlenen tombala da, festivale renk katan ayrı bir etkinlik oldu.
Gecede ilk olarak Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi dans gösterisi, ardından Dancebase dans gösterisi yapıldı. KKTC Jimnastik Federasyonu’na bağlı sporcular da performans sergiledi.
Nejla Egemen’in şarkılar seslendirdiği gecede, festivalin finalini SOS grubu yaptı. 
SOS Grubu’nun solisti Muhittin Yangın konserde çocukları da sahneye alarak beraber şarkı söyledi.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, festivalin kapanış gecesine katılarak bölge halkı ile beraber festivalin heyecanını paylaştı. Başkan Harmancı, memnuniyetlerini belirten bölge halkına festivalin ikincisini daha da kapsamlı şekilde gerçekleştireceklerinin sözünü verdi. 
 

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