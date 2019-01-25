Şarkılar çocuklar içindi

Lefkoşa Belediye Orkestrası, ilkokullara yönelik olarak konserler düzenledi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), ülke genelindeki ilkokullara yönelik olarak “Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Orkestrayı Tanıyorum” adı altında eğitim konserleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından ilk kez 2017 yılında başlatılan eğitim konserleri, Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlendi.

Çocukların müzik enstrümanlarını ve seslerini tanımalarını ve çok sesli müziğin tadına varmalarını hedefleyen çalışma, geçen pazartesi günü Özgürlük İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine, salı Atatürk İlkokulu 3 ve 4. Sınıf öğrencilerine, dün ise Dikmen İlkokulu 3 ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Çocuk şarkılarının yanı sıra Kıbrıs şarkılarının da seslendirildiği konserde enstrümanlar tek tek çocuklara tanıtıldı.

Eğitim konserlerin sonuncusu ise bugün Necati Taşkın İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

LBO Eğitim Konserleri ilerleyen aylarda tekrarlanacak.



