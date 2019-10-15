banner255
banner69
Hangi burç nasıl beslenmeli?
Hangi burç nasıl beslenmeli?
13 0
Eski dostlardan acı fatura
Eski dostlardan acı fatura
100 0
 
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
16 0
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
46 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
23 0
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
151 0
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
100 0
banner82

Saraçoğlu Vakfı'na 18 Bin TL'lik katkı

banner27

“Survive Beşparmak: Norman’s Walk” etkinliğinde toplanan 18 bin TL’lik bağış, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yetkililerine teslim edildi.

Saraçoğlu Vakfı'na 18 Bin TL'lik katkı
banner267

Dağ yürüyüşü, kamp ve açık artırma yapılan etkinlik, cumartesi günü Alsancak Milli Park’ta başlayıp, Alsancak Milli Park’ta yapılan ödül töreniyle bitti.

İlkyardım görevlileri tarafından 90 kişiden oluşan katılımcılara ilkyardım kursu verilen etkinlikte katılımcı çocuklara teşekkür belgesi ve madalya dağıtıldı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın konuyla ilgili açıklamasında, böylesi farklı bir etkinlikle hem doğaya hak ettiği değerin verilmesinin, hem de kanser sürecinde olan çocuklara umut olunmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirildi. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.