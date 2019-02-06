"Sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz"

Bakanlık olarak sanata ve sanatçıya önem verdiklerini, bu bağlamda Kültür Dairesi aracılığı ile gereken desteği vermeye gayret gösterdiklerini belirten Özyiğit, düzenlenen uluslararası etkinliklerin Kıbrıs Türk sanatı ve sanatçısı için önemli bir fırsat olduğunu, böylesi etkinliklerin daha çok düzenlenmesi gerektiğini vurguladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun üreterek var olacağına dikkat çekerek, sanat üretimine ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği ile Uluslararası Kağıt Sanatçıları Derneği’nin (IAPMA) birlikte organize ettiği uluslararası “Inspired by Paper – Kağıttan Esintiler” isimli gezici serginin açılışı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Naciye Doratlı, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Onursal Başkanı İnci Kansu, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Başkanı İsmet Tatar’ın yanı sıra sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, açılışta yaptığı konuşmada, sanat severlerin arasında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak sanata ve sanatçıya önem verdiklerini, bu bağlamda Kültür Dairesi aracılığı ile gereken desteği vermeye gayret gösterdiklerini belirten Özyiğit, düzenlenen uluslararası etkinliklerin Kıbrıs Türk sanatı ve sanatçısı için önemli bir fırsat olduğunu, böylesi etkinliklerin daha çok düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Başkanı İsmet Tatar ise yaptığı konuşmada, projenin Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, DAÜ ve IAPMA iş birliğinde gerçekleştiğini belirterek, üyesi oldukları IAPMA’nın 30. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ve iki yıldır Avrupa’nın çeşitli galeri ve müzelerinde dolaşan sergiyi Kıbrıs’a getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti ve projeye destek verenlere teşekkür etti.

Derneğin Onursal Başkanı İnci Kansu da, bugüne dek Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, İsrail, Polonya ve İsveç gibi ülkelerde açılan serginin IAPMA’nın 30. yılı nedeniyle özel olarak hazırlandığını ve KKTC’de sergilenmesi için büyük emek harcandığını ifade ederek katkı koyan herkese teşekkür etti.

DAÜ Rektör Yardımcısı ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Naciye Doratlı da, serginin ev sahipliğini yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, DAÜ olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Sergi 15 Şubat tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.