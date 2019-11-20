banner255
banner69
Minik Deniz taburcu oldu
Minik Deniz taburcu oldu
20 0
Keyif alıp, keyif veriyorlar
Keyif alıp, keyif veriyorlar
167 0
 
İtalya'dan rekor seri
İtalya'dan rekor seri
22 0
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
517 0
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
27 0
Cami yerine çöplük oldu
Cami yerine çöplük oldu
27 0
Garga zirveye kanatlanıyor
Garga zirveye kanatlanıyor
62 0
banner82

Salih Miroğlu, mezarı başında anılacak

banner27

Salih Miroğlu, mezarı başında anılacak

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Sekreteri Dr. Salih Miroğlu ölümünün 14’ncü yıl dönümünde törenle anılacak.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Miroğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle cuma günü saat 10:00 ’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek.
MİROĞLU KİMDİR?
1953 yılında Limasol’da doğan Dr. Salih Miroğlu, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1983’te aynı fakültede İç Hastalıkları dalında ihtisas yaptı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde uzman olarak çalıştı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanlığı yaptı. 1990 Genel Seçimleri’nde UBP’den Girne Milletvekili seçildi. 1992-1994 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Miroğlu, 1993 Erken Genel Seçimleri ve 1998,2003 Genel 2005 erken seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçildi.  UBP-TKP Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Miroğlu, 2005 yılında UBP Genel Sekreterliği görevindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.