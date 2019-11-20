Salih Miroğlu, mezarı başında anılacak

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Sekreteri Dr. Salih Miroğlu ölümünün 14’ncü yıl dönümünde törenle anılacak.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Miroğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle cuma günü saat 10:00 ’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek.

MİROĞLU KİMDİR?

1953 yılında Limasol’da doğan Dr. Salih Miroğlu, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1983’te aynı fakültede İç Hastalıkları dalında ihtisas yaptı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde uzman olarak çalıştı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanlığı yaptı. 1990 Genel Seçimleri’nde UBP’den Girne Milletvekili seçildi. 1992-1994 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Miroğlu, 1993 Erken Genel Seçimleri ve 1998,2003 Genel 2005 erken seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçildi. UBP-TKP Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Miroğlu, 2005 yılında UBP Genel Sekreterliği görevindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.